Ellis Marsalis: Made in New Orleans

57:39

MAGIDSON / WRUBEL: Gone with the wind (7.30). S. Getz / K. Barron. WARREN / DUBIN: Lulu back's in town (4.57). E. Marsalis / B. Marsalis. MONK: Ruby, my dear (7.10). E. Marsalis. PINCKARD / BERNIE: Sweet Georgia Brown (5.03). E. Marsalis / H. Conick. WALLER: Jitterbug waltz (4.23). M. Roberts / E. Marsalis. MARSALIS: Duke in blue (3.22). E. Marsalis. KERN: Yesterdays (10.21). E. Marsalis. MARSALIS: Fourth Autumn (5.28). E. Marsalis