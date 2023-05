59:45

COLEMAN / LEIGH: The Riviera (3.48). B. Dearie. BYAS: Riviera blues (Blues a la Don) (2.39). D. Byas. GILLESPIE: Here it is (8.34). D. Gillespie. BRUBECK: Blue rondo a la turk (6.15). E. Bacsik. DAVIS: Milestones (3.06). E. Bacsik. GILLESPIE: For the gypsies (4.34). D. Gillespie. SILVER: Room 608 (2.21). E. Bacsik. SHEARING: Conception (3.17). E. Bacsik. GILLESPIE: A night in Tunisia (5.18). E. Bacsik. PARKER: Moose the Mooche (4.33). E. Bacsik. ARLEN / YARBURG: Over the rainbow (2.28). E. Bacsik