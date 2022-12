57:29

BERNSTEIN / CONDEM: It's love (3.00). C. McRae. BERNSTEIN: Some other time (4.42). T. Bennett / B. Evans. BERNSTEIN: Big Stuff (3.00). B. Holiday. BERNSTEIN / CONDEM: Lonely town (5.30). Ch. Haden / S. Horn. BERNSTEIN: Somewhere (3.53). T. Waits. BERNSTEIN: Tonight (4.35) O. Peterson. BERNSTEIN: Cool (4.55). O. Nelson. BERNSTEIN: Lucky to be me (3.39). B. Evans. BERNSTEIN / CONDEM: Some other time (6.16). R. Towner / G. Burton. BERNSTEIN: Who am I (4.12). N. Simone. BERNSTEIN: Maria (3.14). S. Vaughan