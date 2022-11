01:00:04

DRAKE / HIGGINBOTHAM: Good morning heartache (5.34). G. Mahones. GILLESPIE / HARDING: Rails (5.57). C. Basie. MONK: Blue Monk (6.58). F. Wess. CAHN / VAN HEUSEN: All the way (4.40). E. Jones. KAHN / JONES: It had to be you (3.55). F. Sinatra. BERLIN: This year's kisses (6.45). L. Young. COLTRANE: Miles' mode (7.22). J. Coltrane. RODGERS / HART: It never entered my mind (5.26). M. Davis