01:00:29

JASON / BURTON: Penthouse serenade (3.04). E. Garner. BRYANT: Sneakin' around (4.25). P. Newborn. ROSE: We live in two differente worlds (5.09). A. Jamal. GERSHWIN: A foggy day (in London town) (5.07). E. Garner. DUKE: I can't get started with you (4.45). E. Garner. GARNER: Dreamy (3.23). E. Garner. GERSHWIN: But not for me (3.45). E. Garner. RODGERS / HART: Lover (4.20). E. Garner. GARNER: Moment's delight (5.06). E. Garner. GARNER: Misty (4.21). E. Garner. WEBSTER: Bennie's tune (3.37). E. Garner. GARNER: Erroll's theme (1.41). E. Garner