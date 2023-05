59:36

CHAPLIN: Smile (3.23). D. Gordon. GORDON: Montmartre (11.00). D. Gordon. GERSHWIN: Long has this been going on (5.59). I. Quebec. PARKER: Scrapple from the apple (7.23). D. Gordon. GERSHWIN: Love is here to stay (5.39). D. Gordon. MALNECK / SIGNORELLI: Stairway to the stars (6.57). D. Gordon. RONELL: Willow weep for me (8.47). D. Gordon