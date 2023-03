59:51

CHOPIN: L'Adieu (5.39). E. Henderson. MOZART: Konzert in La (5.23). J. Kühn. BEETHOVEN. Piano sonata nº 8 Pathetique (5.13). H. Uehara. MOZART: Piano Concerto nº 21 Do Mayor K467 (6.06). R. Hanna. CHOPIN: Estudio en Mi Mayor “Tristesse” (4.17). Hot Club of Detroit. CHOPIN: Nocturno en la celda Op 9 nº 2 (6.16). P. Rivero. SCHUBERT: Der Leiermann (3.41). J. Berkson. BRAHMS: Capriccio II Opus 76 (5.55). G. Burton / M. Ozone. WAGNER: Der Ritt der Wakuren (2.05). U. Caine. SCHUMAN: Zwielicht (2.52). D. Byron