59:30

GERSHWIN: Embraceable you (5.12). B. Evans / E. Gómez. BENITA: Kpt'in (4.50). M. Benita. FRESU: Soleil a Genes (2.55). Palatino. BOWIE: Where are we now? (5.22). P. Fresu. BOWIE: Ashes to ashes (4.50). Bojan Z. MUTEMATH: Remain (6.48). D. McCaslin. BOWIE: Warszawa (7.04). P. Fresu. BOWIE: This is not America (5.16). J. Hulsmann. BOWIE: Life on Mars (2.37). E. Le Lann. BOWIE: Heroes (4.37). Delta Saxophone Quartet