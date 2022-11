59:50

McSHANN / BROWN: Nasty attitude (3.07). W. Brown. MILLS: Railroad man (3.05). I. Mills. LEWIS: Honky tonk train blues (3.02). M.L. Lewis. JONES: Trouble in mind (2.35). R. Tharpe. TRADICIONAL: Cannon ball (2.44). N.L. King. MOODY: Last train from overbrook (5.07). E.L. Davis. STRAYHORN: Take the A train (3.00). D. Ellington. GROSSMAN: Take the D train (8.10). J. Griffin / S. Grossman. DONALDSON: Gravy Trane (4.38). S. Turrentine. FLANAGAN: Freight Trane (7.18). K. Burrell / J. Coltrane. COLTRANE: Blue train (6.26). J.J. Johnson