59:50

MANDEL: Barbara's theme (4.39) G. Mulligan. MANDEL / WEBSTER: A time for love (6.45) S. Horn. MANDEL / MERCER: Emily (5.55). G. Shearing / J. Hall. RODGERS / HART: It never entered my mind (5.53). T. Montoliú. FAURE: Apres un reve (4.04). R. Hanna. RAVEL: Pavane pour une infante defunte (6.27). H. Icasto. RAVEL: Ma mere l'Oye (5.56). L. Belmondo / S. Belmondo. RAVEL: Foxtrot de las cinco en punto (3.54) M. Ravel. DEBUSSY: La plus que lente (3.34) G. Mulligan. DEBUSSY: Reverie and Arabesque (4.35). Ch. Valdés