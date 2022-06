58:58

KERN / ROBIN: Up with the lark (6.45). B. Evans. PARKER: Parker's mood (4.22). J. Moody. SILVER: Blowin' the blues away (4.30). K. Eastwood. EASTWOOD: Mystic river (1.55). B. Hatfield. EASTWOOD / THOMPSON: Why shoulder I care (3.44). D. Krall. YOUMANS / CAESAR: Sometimes I'm happy (3.58). J. Mitchell. YOUMANS / CAESAR: Sometimes I'm happy (3.41). G. Krupa. EASTWOOD / WALLER / DESMOND: Doc Eyes / Jitterburg waltz / Take Five (5.03). Carneggie Hall Jazz Band. NIEHAUS: Clint Eastwood An American filmaker Suite (The piano player) (3.19). L. Niehaus. NIEHAUS: Clint Eastwood An American filmaker Suite (It's all there) (4.31). L. Niehaus. NIEHAUS: Whose blues? (3.22). L. Niehaus. RASKIN: Laura (4.33). J. Carter