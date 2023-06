01:00:14

JONES: Swahili (6.07). C. Terry. STRAYHORN: Take the A train (9.09). D. Ellington / C. Terry. PETERSON: Squeaky's blues (3.32). O. Peterson / C.. Terry. MONK: Bemsha swing (7.41). T. Monk / C. Terry. TERRY: Kitten (5.35). C. Terry. MONK: Hard sock dance (3.21). Q. Jones / C. Terry. POWELL: Parisian thoroughfare (3.51). Q. Jones / C. Terry. MULLIGAN: Let my people be (7.59). G. Mulligan / C. Terry