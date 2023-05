59:30

McSHANN: Fore day rider (5.10). J. McShann. McSHANN: Swingmatism (2.44). Ch. Parker / J. McShann. BASIE: Bunny (3.09) C. Basie. McRAE: Last time for love (4.30). P. Quinichette / Ch. Rouse. GRYCE: Batland (9.53). A. Taylor. WALDRON: Minor groove (7.36). Ch. Rouse / H. Mann. MONK: Epistrophy (4.25). T. Monk. ROUSE: One for five (7.06). Ch. Rouse. MONK: Homin' in (8.27). Sphere