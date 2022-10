59:48

RASKIN: Laura (2.59). D. Raskin. OXLEY: Megaera (6.08). T. Oxley. BAILEY / BRYARS / OXLEY: Bob (3.20). J. Holbroke. HOLLAND / BAILEY: Improvised piece V (10.07). D. Bailey / D. Holland. BAILEY / BUTCHER: Room for breath (7.11). D. Bailey / J. Butcher. BAILEY / KAISER: Snake in the grass (7.44). D. Bailey / H. Kaiser. ZORN / BAILEY: Non Harras (8.57). J. Zorn / D. Bailey