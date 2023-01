59:40

McLAUGHLIN: Do you hear the voices you left behind (5.27). V. Juris. MONK: Straight no chaser (5.26). M. Stern COLTRANE: Moment's notice (4.41). M. Stern. MINTZER: Falken's maze (6.25). M. Stern / Yellowjackets. MINTZER: Relentless (7.31). B. Mintzer. RODGERS / HAMMERSTEIN: My favorite things (4.59). B. Mintzer. MINTZER: Lester jumps out (9.19). B. Mintzer. PASTORIUS: Dania (6.05). J. Pastorius Big Band.