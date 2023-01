01:00:02

MINGUS / DAVIS: Smooch (8.04). W. Roney. DAVIS: Au bar di petit bac (2.55). M. Davis. DePAUL / RAYE: I'll remember april (7.57). B. Wilen. WILEN: La vie n'est qu'une lutte (3.15). B. Wilen MALDRON: The real McCoy (8.34). J. Coltrane / P. Quinichette. BEST: Move (9.47). D. Gordon / W. Gray. HARRIS: Reets and I (6.48). B. Wilen. AHBEZ: Nature boy (4.27). B. Wilen.