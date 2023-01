59:50

TRADICIONAL: Back O' town blues (5.06). L. Armstrong. PORTER: Let's do it (Let's fall in love) (8.42). L. Armstrong. GOLDEN / HUBBELL: Poor butterfly (2.28). B. Hackett. YOUNG / WASHINGTON: Stella by starlight (3.47). J. Gleason / B. Hackett. PETKERE / YOUNG: Lullaby of the leaves (3.52). J. Gleason / B. Hackett. SCHWARTZ / DIETZ: You and the night and the music (4.24). J. Gleason / B. Hackett. GREEN / HEYMAN: I cover the waterfront (3.42). J. Gleason / B. Hackett. JOHNSTON / COSLOW: Cocktails for two (2.58). C. Cavallaro. LOESSER: On a slow boat to China (2.57). J. Gleason. GERSHWIN: But not for me (2.50). J. Gleason. KERN / HAMMERSTGEIN: The song is you (3.46). J. Gleason / B. Hackett. TORME: Stranger in town (2.44). J. Gleason / B. Hackett