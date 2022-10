59:52

LAWRENCE / TINTUM: What'll I tell my heart (3.20). D. Washington. DENNIS / BRENT: Angel eyes (5.15). J. Scott. WARREN / DUBIN: I only have eyes for you (2.16). H. Crolla. WARREN / DUBIN: Boulevard of Broken Dreams (2.31). N. Cole. KALMAN / HAMMERSTEIN: A kiss to build a dream on (3.02). L. Armstrong. HANDY: Careless love (3.54). L. Johnson. NICHOLS: Alexander ragtime band (2.50). R. Nichols. McHUGH / FIELDS: Arabian lover (2.50). D. Ellington. MANDEL / WEBSTER: A time for love (5.08). B. Evans. RODGERS / HART: Falling in love with love .(3.13). E. Wilkins. COOTS / LEWIS: For all we know (8.02). B. Mehldau. GOLSON: I remember Clifford (6.24). P. DeLano.