01:00:38

McFARLAND: Night float (4.17). J. Lewis. SCHULLER: Abstraction (4.08). J. Lewis. BACH: Fugue nº 4 (A little slam in diamonds) (5.09). J. Lewis. SCHULLER: The Birth of the Cool Suite (Interludes 1 y 2) (8.06). G. Schuller. DAVIS: Deception (2.46). M. Davis. MULLIGAN: Rocker (3.04). M. Davis. SCHULLER: Israel (2.15). M. Davis. KERN: Yesterdays (6.27). G. Schuller. RODGERS / HART: Blue Moon (5.15). G. Schuller. SCHULLER: Concertino for jazz quartet and orchestra (part 3) (5.39). G. Schuller