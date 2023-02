59:53

THOMPSON / PRICE: Lucky T. (4.49). L. Thompson / S. Price. KRUPA: Drummin' man (3.16). G. Krupa. MORTON: Load of Coal (3.00). J.R. Morton. STOKES: Downtown blues (3.10). F. Stokes. FISHER: There ain't no sweet man (worth the salt of my tears) (3.30). P. Whiteman. BERLIN: Swanee (1.34). A. Jolson. OLIVER: Too late (3.06). J.K. Oliver. GOODMAN / WEBB: Stompin' at The Savoy (2.32). B. Goodman. BOWMAN: 47th and State (2.57). B. Freeman / D. Bowman. HIGGINS / OVERSTREET: There'll be some changes made (3.13). J. Teagarden / B. Freeman. VANDERMARK: Both sides (8.06). K. Vandermark. WARREN / GORDON: This is always (9.27). V. Freeman