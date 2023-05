59:43

GILLESPIE: Groovin' high (2.40). D. Gillespie. GILLESPIE / CLARKE: Salt peanuts (7.08). D. Gillespie. GILLESPIE / BROWN: One bass hit (7.05). D. Gillespie. GILLESPIE: Blue 'N' boogie (2.57). D. Gillespie. PARKER: Mohawk (4.06). Ch. Parker. FULLER / POZO: Tin Tin Deo (9.58). D. Gillespie / Ch. Pozo. GILLESPIE / CLARKE: Hey Pete! Let's eat more meat (5.07). D. Gillespie. TURRE: Dizzy schells (3.10). D. Gillespie / S. Turre. GILLESPIE: Woody 'n' you (6.21). D. Gillespie