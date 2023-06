Sobrecarga

01:00:48

Llega la segunda edición del NEXUS festival en Fabrik y en este especial te resumimos lo que no te puedes perder.

Si en algún momento de tu vida te habías planteado hacer una locura, ahora es el momento. Tan solo ve a mirar el cartel que se han sacado de la manga los de 150 en Fabrik para esta edición del NEXUS y dime si no tienes ganas de pegarte un viaje para allá. Te traigo un especial para darte ese último empujoncito, con entrevistas a Vicente One More Time, Yeyo y Reborn, residentes y veteranos del género.