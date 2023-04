Sinfonía de la mañana

01:30:03

Un relato sobre el compositor español Óscar Esplá. Después, en “La Música de”, entrevistamos a la escritora y crítica literaria Mercedes Monmany. Escuchamos un fragmento de Sinfonía núm.9 en re mayor: I Andante comodo de Gustav Mahler, Concierto para violín en mi menor op.64: III Allegretto non troppo-Allegro molto vivace de Felix Mendelssohn, un fragmento de la Sinfonía núm.7 “Sinfonía de Leningrado: I Allegretto de Dimitri Shostakovich, All of me de Gerald Marks y Seymour Simons en la versión de Count Basie y un fragmento del Vals de la BSO de El gatopardo de Nino Rota.