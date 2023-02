Sin atajos

57:43

En el programa de hoy contamos con la presencia de Edu Marín, campeón del mundo de escalada, atleta y apasionado de la montaña. A Edu le encantan todos los aspectos de ese deporte, además de viajar. Un deportista que comparte gran parte de sus aventuras con su padre "Novato" Marín, quien también es un renombrado escalador, y que hizo posible que su hijo pasara de ser un niño sedentario a ser un gran deportista, y con su hermano, Alex, experto en trabajos en altura. Edu Marín, un escalador profesional que nos explica sus experiencias y retos, con palabras claras y sencillas, como es el.