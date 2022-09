53:18

¡Que cerca la teníamos y no habíamos estado nunca! Cuántas veces no habremos ido a la Granja de San Ildefonso, en Segovia, y no sabíamos nada de esta maravillosa ruta. Las sendas de hacheros y gabarreros. Esos hombres humildes y curtidos que vivían de cortar la madera del Valle de Valsaín, en la vertiente noroeste de la Sierra de Guadarrama, para llevarla a los aserraderos de la zona. Con frío, con calor, lluvia, viento o nieve. Allí pasaban sus vidas estos trabajadores con sus mulas, que al final eran sus fieles compañeras de labor. Nos ayuda a conocer mejor esos montes, Ángel Rodríguez, guía de montaña y geógrafo.