Si hay dos cosas importantes para subir una montaña o hacer senderismo en la naturaleza, son la cabeza y los pies. Por la cabeza no podemos hacer nada en este programa, pero por los pies sí. Daros una serie de consejos y pautas para que nuestra pisada sea cómoda, y rinda. Cómo decimos, la forma de apoyar los pies sobre el suelo, y más en la montaña, con sus irregularidades, es un asunto de mucha importancia. Para aclararnos muchas de las dudas y hacer luz sobre todo lo que no sabemos a este respecto, contamos hoy, con la ayuda de Javier Alfaro. Director Técnico de Podoactiva, que se encuentra en nuestra emisora de Radio Nacional de España en Huesca, quien además ha firmado no hace mucho un acuerdo de colaboración con la Federación Madrileña de Montañismo, la FMM.