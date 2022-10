01:50

L'Ajuntament de Barcelona inaugura a la Zona Franca un Centre de Primera Acollida per homes que estan en situació de carrer i als qui permet portar els animals de companyia. L'equipament es troba al costat d'un d'anterior on les habitacions eren per 25 persones en lliteres, un espai que ara es rehabilitarà per passar a ser un centre de dia amb servei de dutxa | Maite Boada