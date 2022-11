01:19

Els veïns reclamen que no es reobri al trànsit la Ronda Sant Antoni i que la via s'integri plenament en el projecte de superilla sense cotxes

Prop d'un centenar de veïns han participat aquest diumenge en una xocolatada popular per celebrar l’inici de la pacificació de la ronda de Sant Antoni. Durant el cap de setmana s’han organitzat activitats que han culminat amb la xocolatada amb animació infantil i música.

La Plataforma pro Pacificació de la ronda de Sant Antoni ha llegit un manifest en forma de decàleg en què demana un espai completament pacificat i es posiciona clarament en contra del carril bus que està previst al projecte de transformació. A l'acte hi ha assistit el regidor del districte de Ciutat Vella , Jordi Rabassa.

Està previst que aquest dilluns comencin els preparatius per retirar la gran llosa de formigó de la ronda de Sant Antoni, que havia funcionat com a base de l’antic mercat provisional i que ara algunes entitats critiquen perquè fa de frontera entre un costat i l’altre del carrer.

Després de la retirada de la llosa, al gener, l’Ajuntament farà una pavimentació provisional del centre de la ronda de Sant Antoni per deixar-hi un espai llis i net on els veïns puguin passejar i fer activitats. Si tot va com està previst, al mes d’abril es tindrà el projecte definitiu i es podran licitar les obres, que en cap cas començaran abans de les eleccions municipals.