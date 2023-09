Voluntaris que treballen literalment per amor a l'art

03:03

La Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil aconsegueix acostar les arts escèniques a desenes de milers d'espectadors arreu de Catalunya

Facilitar l’accés a la cultura a tot el territori i a tots els públics és l’objectiu de la Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil, que arriba a la 28ena temporada. Es tracta d’una iniciativa en què participen una cinquantena de grups locals, formats per voluntaris, que ofereixen tota mena de disciplines artístiques, en un intent de democratitzar la cultura i vetllar per la llengua i la cultura catalanes, tal com explica Lluís Hereu, president de la Fundació Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil. | OLGA RODRÍGUEZ