02:04

Aquest dilluns s'inaugura l'edició número 55 d'aquest festival internacional

Cineasta de professió, però músic de vocació, Woody Allen i el seu clarinet acompanyats de la New Orleans Jazz Band, inauguraran aquesta nit amb un doble concert avui i demà el festival internacional de jazz de la ciutat.

Inici estel·lar d'un festival que té 3 mesos per lluir tots els colors del jazz per diferents sales barcelonines. Ho farà amb noms majúsculs com el de Chucho Valdés, Joshua Redman, Ron Carter o Richard Bona amb la Liceu Jazz Band, que entregarà la medalla d'or al pianista dominicà Michel Camino que farà un concert únic amb Marco Mezquida | INFORMA: Agnès Batlle