Unes 300 VTC tradicionals han protestat aquest dilluns al matí a Barcelona per reivindicar que no són el mateix que les VTC associades a grans plataformes, com Uber o Cabify. Reclamen que se solucioni "el gran conflicte" d'aquests xofers i tornar a la reglamentació que hi havia abans | Guillem Vives