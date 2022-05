29:54

La llei del català podria no aprovar-se abans del 31 de maig. La ultradreta de Vox vol recórrer la llei consensuada per més del 80% del parlament portant-la al Consell de Garanties Estatutàries; canviant així de posició. Perquè fins ara no s'havia adreçat mai a aquest organisme. La intenció de recórrer el nou acord pel català a l'òrgan consultiu l'ha anunciat Ignacio Garriga, que ha dit a més que buscarà un pacte amb Cs i el PP perquè es necessiten dos grups per poder-hi recórrer. El Consell té un màxim de 7 dies per a pronunciar-se.