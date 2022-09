29:53

La presidenta de la Comissió Europea i el president ucrainés han escenificat avui l'estreta relació entre Brusel·les i Kíiv; que l'adhesió a Europa va per bon camí. El president Volodomir Zelenski ha demanat més sancions i armes contra Rússia, i von der Leyen li ha promés suport el temps que sigui necessari. Es tracta de la tercera visita a Kíiv de la cap de l'executiu comunitari des que Rússia va començar la invasió. I es produeix en mig de la reexida contraofensiva ucraïnesa que ha fet recular les tropes russes. Tot plegat en ple debat per les normes impositives. Pel que fa a les elèctriques el debat a Espanya i Europa és si es fa sobre ingressos o sobre els beneficis: la base de les dues propostes és la mateixa, demanar-li un esforç al sector davant la crisi energètica, però existeixen diferències en el fons. El Govern espanyol ha anunciat aquest dijous que adaptarà l'impost a les grans energètiques a la proposta de la Comissió europea. I també avui al Congres dels diputats s'ha votat l'adhesió de Suència i Finlandia a la OTAN. Una proposta que ha sortit endavant sense problemes. Els 5 diputats d'Izquierda Unida, els 2 de la CUP, el del bloc nacionalista gallec i altres tres de Podemos que han optat pel no. El protocol s'ha ratificat amb 290 vots a favor. La resta del grup parlamentari d'Unidas Podemos ha optat per l'abstenció, com Bildu o Esquerra.