La violència masclista també té un component generacional perquè, depenent de l'edat, la violència també es viu i s'interpreta de manera diferent.

Tres generacions unides pel fil invisible, però latent, d'una violència que s'expressa de moltes formes i en molts àmbits. La Maria Teresa té 63 anys i ens explica com ho vivia ella de jove i com ho viu ara, com a mare.

La Blau i la Maria tenen 25 anys i per elles la violència a banda del component "físic", també "és l'esforç que has de fer perquè se't tingui en compte". "Alguna vegada al carrer m'he sentit intimidada. Això també és violència", assegura la Maria.

La Natalia en té 38. És treballadora social i també mare de 3 filles. Parla d'una violència simbòlica que s'amaga darrere els prejudicis. I de la importància de prevenir-ho.

Són violències molt presents al dia a dia i que les dones d'aquestes 3 generacions aposten per qüestionar; Unides per la voluntat de prendre consciència i deixar d'invisibilitzar la violència masclista | MARIA HUGUET