01:11

La dificultat per la unitat d'acció entre l'independentisme suma un nou element: Esquerra entrarà en el govern de la Diputació de Barcelona amb PSC i Comuns.

Malgrat haver explorat una alternativa amb Junts que no va tirar endavant, els republicans signen ara el pacte amb els socialistes per participar en l'executiu supramunicipal.

Esquerra i en concret Oriol Junqueras havia repetit per activa i per passiva que els seus vots no servirien per dona la presidència al PSC a la Diputació. Però un cop investida Lluïsa Moret i dos dies després de les elacions generals, se sumen a l'executiu i assumiran la gestió de quatre àrees. Justifiquen el seu canvi de parer, al·legant que l'ens supramunicipal ha de reflectir la pluralitat política. Des de Junts carreguen contra Esquerra pel canvi de postura deixant de banda la proposa d'unitat d'acció de l'independentisme | Informa: Laura Herrero