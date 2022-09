01:36

La verola del mico satura els serveis de detecció de Drassanes, mentre que infradiagnostica altres malalties infeccioses .

David J., homosexual de 27 anys, és usuari de la unitat de Drassanes, situada al barri del Raval i referent a Catalunya en infeccions sexuals. Aquest jove hi acudeix amb freqüència, sigui per fer-se proves o simplement per consultar dubtes. Segons explica David J. a aquesta emissora, se sent satisfet amb el servei de la unitat, però últimament ha detectat que s'ha deteriorat: "L'avantatge que aquesta unitat tenia sobre l'atenció primària és que podies obtenir una cita per a l'endemà o fins i tot el mateix dia. Però ara ens estem trobant que, com que ha d'absorbir una epidèmia nova com la verola del mico, costa molt més obtenir les cites. Les estan donant per de cara a una o dues setmanes ara mateix".

La verola del mico no és una infecció de transmissió sexual perquè no es contagia només per via sexual. Espanya és el país amb més contagis i els principals afectats són homes que tenen sexe amb homes. A Catalunya, amb prop de 2.000 contagis, la tendència va a l'alça. Salut compta amb només tres mil set-centes dosis, i estan reservades fonamentalment a nens i dones embarassades contactes estrets d'un positiu.

D'altra banda, una plataforma LGTBI s'ha concentrat aquest dimecres davant la seu del Ministeri de Sanitat a Barcelona per demanar un increment de les dosis de vacunes. L'organització Acció Marica defensa un accés universal a les vacunes per tal d'evitar l'estigma sobre els gais i les persones trans. INFORMA: HÉCTOR MARÍN.