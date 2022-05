01:00

A l'espera que es confirmi el primer cas de verola del mico a Catalunya, l'estratègia de Salut se centra en el rastreig per tallar la cadena de transmissió

A l'espera que es confirmi el primer cas de verola del mico a Catalunya, l'estratègia de Salut se centra en el rastreig per tallar la cadena de transmissió. Els experts avisen que és probable que es confirmi algun cas aviat, però descarten que pugui derivar en una crisi similar a la de la pandèmia de la covid. També destaquen que no és una malaltia de transmissió sexual i que no afecta cap grup en concret | Clara Ceballos