Tània Verge alerta d'una possible regressió de les polítiques contra la violència masclista

01:09

Verge ho vincula amb la irrupció dels partits d'extrema dreta en les institucions després de les eleccions municipals i autonòmiques del 28M.

En la seva intervenció en el cicle Fòrum Europa, la consellera d'Igualtat i Feminismes Tània Verge ha alertat del perill que suposa la irrupció del discurs negacionista de la violència masclista, sobretot a través de les xarxes socials. Assegura que això té una especial incidència en la gent jove i que calen més responsabilitats contra les plataformes que difonen aquest discurs. Per Verge, les aliances PP I VOX a les institucions poden portar un tancament de serveis i menys dotació de recursos en aquest àmbit.

Per això, demana a l’estat espanyol blindar la legislació perquè reconegui totes les formes de violència masclista. I ha retret les paraules del president Pedro Sánchez en una entrevista radiofònica, on va demanar al feminisme una actitud més integradora. Demana també la implicació dels homes per explicar en més espais les polítiques d'igualtat | INFORMA: Núria Alcalá