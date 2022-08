01:26

Els ciutadans i alcaldes de la zona fa mesos que denuncien que això dificulta l'intercanvi cultural, laboral i comercial que existeix entre els pobles de banda i banda de la frontera, per això demanen al Govern francès reobri la frontera.

Fa un any i mig que un decret del Govern francès manté tancat el pas fronterer del Coll de Banyuls. Per evitar que hi circulin vehicles n'hi han col·locat pedres de grans dimensions. Els ciutadans i alcaldes de la zona fa mesos que denuncien que això dificulta l'intercanvi cultural, laboral i comercial que existeix entre els pobles de banda i banda de la frontera. Ara, estan disposats a recórrer a la via judicial si França no s'avé a reobrir-lo.

Des que el Govern francès va tancar el pas de Banyuls, ara fa un any i mig, el client francès que venia de forma regular a menjar, a comprar oli o queviures en pobles fronterers com Espolla, ha caigut en picat. Pel coll de Banyuls tardaven 35 minuts. Ara, han d'entrar per Portbou o el Pertús el que representa el triple de temps i quilòmetres. Ho explica el membre de la cooperativa d'Esolla, Josep Maria Tegido.



Més enllà del dany a l'economia local, denuncien que la mesura dinamita les relacions amb els veïns francesos: uns vincles socials i culturals que han estat des de sempre molt intensos.

Cansats de la situació, des de la part francesa, han constituït l'Associació Albera sense fronteres, que ha tornat a demanar la reobertura del pas per carta. Si el govern francès no mou fitxa, volen recórrer a la via judicial. Ho afirma el portaveu de l'organització, Pere Bech.

França va ordenar el tancament del pas fronterer de Banyuls i de quatre vies secundàries més per l'amenaça terrorista i la immigració il·legal, uns arguments que no han convençut mai aquests pobles transfronterers. INFORMA: GEMMA ESTEBA.