Els veïns de la Sagrada Família i els afectats per les obres de la Basílica han acusat l'Ajuntament de Barcelona de rentar-se les mans amb les afectacions mentre el Patronat continua construint el Temple.

L’Associació de Veïns del barri de la Sagrada Família ha denunciat que el consistori ha paralitzat les reunions per resoldre si l’entorn urbanístic del lloc de culte es farà com ha projectat el temple, opció que implicaria expropiar edificis i enderrocar-los, o si s’optarà per una de les alternatives que ells proposen.

Les associacions veïnals es van reunir el febrer amb el consistori i allà l’ajuntament els va traslladar una sèrie de propostes, els va demanar que les treballessin amb tots els veïns i els va prometre que es tornarien a veure abans de Setmana Santa per tornar a parlar-ne. No obstant, no han sabut res d’aquesta segona reunió | Maite Boada