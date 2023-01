01:00

L'Organització de Veïns de Pardinyes i Ipcena volen aturar l'enderroc de les sitges que acollien una important colònia de cigonyes.

Els veïns del barri de Pardinyes de Lleida i l'associació ecologista Ipcena han presentat una denúncia contra l'Ajuntament de Lleida per la destrucció dels nius de cigonyes, que hi ha en unes sitges, que s'han començat a enderrocar, com a pas previ per la construcció del polèmic alberg de temporers. A la denúncia demanen també la paralització dels treballs d'enderroc | Pepa Sangenís