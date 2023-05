01:57

El baix nivell d'aigua a bona part del territori fa aflorar altres substàncies que converteixen en tòxic el consum del líquid

Al municipi de Vallirana (Baix Llobregat), que s'abasteix de pous, s'ha hagut de prohibir en alguns barris el consum d'aigua de l'aixeta per a persones i animals perquè no és potable a causa de la presència de nivells alts de sulfats. Sí que es pot fer servir l'aigua per a dutxar-se i per rentar la roba i els plats, però no per beure ni cuinar. | MAR GARCÍA