00:58

Els pròxims 10 dies Catalunya viurà una sèrie d'aturades que poden paralitzar bona part dels serveis públics i l'activitat privada

Les primeres mobilitzacions estan previstes dimecres i dijous de la setmana vinent. A les confirmades dels professionals del sector educatiu i sanitari s'hi ha sumat a última hora una del sector del taxi.

Segons el secretari general del sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, mantenir o no la convocatòria dependrà de com vagi la reunió de dilluns amb el Departament de Salut. Recordem que a banda de la vaga convocada per a l'última setmana de gener, el sindicat ha ampliat el calendari de mobilitzacions amb una altra aturada els dies 1, 2 i 3 de febrer.

Mentrestant, els sindicats de docents i d'estudiants fan una crida a secundar la vaga en contra d'una situació que defineixen com a "insostenible" per les elevades ràtios a les aules. Pel que fa al taxi, la vaga del dia 25 pot ser l'assaig de la que es preveu coincidint amb la celebració de la fira de l'audiovisual ISE, entre el 31 i el 3 de febrer. Només s'oferiran serveis mínims per a emergències o per al trasllat de persones amb mobilitat reduïda. | MARIA HUGUET