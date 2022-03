Educació: moratòria d'un any del nou currículum escolar

Vaga Educació: Cambray anuncia una moratòria d'un any del nou currículum escolar

El Conseller d'Educació, Josep González-Cambray ha anunciat una moràtoria d'un any en l'aplicació del nou currículum per als centres escolars que ho considerin oportú. El Departametn cedeix en una de les reivindicacions dels sindicats de docents, que asseguren no n'hi ha prou. Tot plegat en el segon dia de vaga dels docents als institus públics amb un seguiment del 14% segons el Departament i un 57% segons els sindicats majoritaris.