Segons el Banc d'Espanya en només sis anys el nombre de ciutadans que prioritzen els bitllets a l'hora de pagar ha retrocedit fins del 80% al 30%.

Els experts preveuen que l'efectiu acabi desapareixent amb el temps i això tindrà avantatge i inconvenients.

La primera conseqüència és la pèrdua de privacitat del pagador, i, per tant, el gran beneficiat seria la hisenda pública, ja que tot pagament amb targeta o dispositiu queda registrat, per això els governs ho veuen amb bons ulls, segons Antoni Bisquert, del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Per contra, augmenta el risc d'exclusió de col·lectius més desfavorits o de la gent gran, que ja pateixen el tancament d'oficines bancàries.

Malgrat això, fa només uns anys que s'ha començat a imposar la comoditat de la targeta, tot i que sigui més difícil controlar la despesa, segons el professor d'EAE Business School, Josep Bertran.



L'actual tendència, accelerada per la pandèmia, porta a pensar que l'efectiu pot desaparèixer a llarg termini, sobretot amb un relleu generacional que només fa ús del món digital. De fet, segons l'últim informe del Banc d'Espanya, el 65 % dels comerços prefereixen el cobrament amb targeta. I entre els ciutadans, els que prioritzen l'efectiu han passat de superar el 80 % el 2014 a caure fins al 30 % al 2021 | CLIMENT SABATER