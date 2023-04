00:54

L'ACPD va multar la universitat pel sistema de reconeixement facial als alumnes. Al·lega que pretèn evitar el frau als examens

La controvèrsia legal es troba en si les dades biomètriques facials són d'especial protecció segons el reglament europeu, com per exemple les dades de salut, o no. L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades considera que sí i per això ha sancionat amb 20.000 euros la Universitat Oberta de Catalunya per utilitzar aquest sistema als exàmens online.

Sistemes alternatius com per exemple que el reconeixement facial no sigui automàtic, sinò que el facin persones, o bé que l'avaluació es faci per vídeo, són mètodes que la UOC ja aplica ara en casos excepcionals | INFORMA: Lourdes Gata