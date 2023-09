01:34

Els fets van tenir lloc la vigília de Tots Sants l'any 2019

En aquest judici, com han repetit tant el fiscal com les acusacions particulars, no s'ha intentat demostrar qui va matar a la Samira. Una qüestió que es va esclarir des del moment en què el seu marit i homicida va confessar el crim el mateix dia dels fets. El que les acusacions i la defensa han intentat demostrar ha estat com l'acusat l'hauria matat.

Fiscalia i acusacions particulars esgrimeixen l'acarnissament amb què va actuar l'acusat. La defensa nega que la parella passes per cap crisi i que el crim es va produir durant una discussió que se'n va anar de les mans | INFORMA: Sergi Bassolas