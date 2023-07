01:23

L'última jornada del festival proposa un programa eclèctic amb actuacions de Ramon Mirabet, Antònia Font, Amaia, Leiva, Placebo o Parov Stélar, entre d'altres

Després de 3 nits plenes de propostes musicals destinades a tots els gustos, el Cruïlla encara la recta final d'aquesta edició 2023. La d'aquest dissabte es preveu que sigui la jornada més multitudinària del festival, amb una programació que inclou els concerts d'artistes locals com Suu, Antònia Font, Ramon Mirabet o els Stay Homas, però també d'altres indrets de l'Estat, com Leiva i Amaia, i d'internacionals, com ara els britànics Placebo o el swing electrònic de l'austríac Parov Stélar.

A la jornada de divendres nit, els nord-americans The Offspring han encès l’escenari més gran del Festival a ritme de punk-rock en la penúltima nit del certamen. La banda ha demostrat davant de milers d’assistents que continua trepitjant fort i reivindicant la força que els va catapultar a la fama als anys 90. Amb més d’una desena d’àlbums a l’esquena, el grup californià liderat per Dexter Holland ha ofert un repertori farcit de grans èxits davant un públic que l’ha rebut amb els braços oberts. Prèviament han passat pel mateix escenari grups com Sigur Rós i Alt-J. També han tocat en altres espais Viva Suecia i Franz Ferdinand, guardant el darrer cartutx per Ladilla Russa, que ha posat punt final a la vetllada. | AGNÈS BATLLE