00:59

El món cultural i social barceloní ha donat avui l'adeu al dibuixant Francisco Ibáñez, mort aquest dissabte als 87 anys.

El pare de Mortadelo i Filemón, Francisco Ibáñez, ha rebut avui l'homenatge de la seva ciutat natal en aquest comiat on la capella del tanatori de Sancho de Ávila s'ha omplert de gent per dir adeu al creador de personatges com 'El Rompetechos', el seu preferit, Pepe Gotera, Otilio o també 'El Botones Sacarino'.

Una cerimònia presidida pel ministre de Cultura Miquel Iceta i la consellera de Cultura Natàlia Garriga per retre tribut a aquest mestre de la historieta, un dels més cèl·lebres del tebeo espanyol que ens va deixar dissabte als 87 anys | INFORMA: Montse Soto