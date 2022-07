01:01

Trobat el cos d'un home a uns 8 quilòmetres del punt on va desaparèixer el jove de 20 anys mentre es banyava a Benissanet a la Ribera d'Ebre.

Trobat el cos d'un home a uns 8 quilòmetres del punt on va desaparèixer el jove de 20 anys mentre es banyava a Benissanet a la Ribera d'Ebre. El cos estava surant i es creu que podria haver estat retingut per la vegetació al fons del riu i que finalment hagi sortit a la superfície on ha estat trobat. Ara caldrà identificar-lo per confirmar que es tracta del jove de 20 anys que dilluns a la tarda es banyava amb un grup d'amics en una illeta davant de Benissanet.

La zona on es banyaven era perillosa per la presència de fortes corrents i es dona el cas que el jove no era un bon nadador. Des de dilluns, aquesta era la tercera jornada que el dispositiu de Bombers mantenia la recerca per trobar rastres del desaparegut. La recerca era minuciosa al costat del punt de desaparició, però si es confirma la identitat, les corrents haurien transportat el cos gairebé 10 quilòmetres riu avall | Francesc Farré